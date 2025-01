Studenti spruzzano spray urticante sull’autobus per evitare controlli. Caccia ai colpevoli e dieci multati

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO

CLICCA QUI

Momenti di panico è ieri, 30 gennaio, a bordo di un autobus che trasportava alunni delle scuole superiori nel Vicentino. Dopo l’increscioso episodio dello spinello fumato su una corsa tra Cologna e Lonigo, stavolta a creare disagi è stato l’uso di gas urticante.

L’autobus dell’Azienda Trasporti Verona, in viaggio verso Albaredo con circa sessanta passeggeri, ha fatto tappa a Santo Stefano di Zimella per far salire un controllore. Lì, alcuni ragazzi, probabilmente senza biglietto, hanno deciso di spruzzare del gas al peperoncino, cercando di generare caos per sfuggire al controllo.

Il conducente, assieme al responsabile di zona, ha deciso di interrompere la corsa e chiedere la sostituzione del mezzo, impregnata dal gas irritante. Per fortuna, le porte del bus erano aperte e nessuno ha riportato malesseri. Tuttavia, sono intervenuti i carabinieri della stazione di Cologna Veneta, che hanno identificato circa dieci studenti presenti nell’area in cui è stato usato lo spray. Nonostante le indagini, non è stato possibile individuare con certezza i colpevoli.

Nel frattempo, sono state inflitte 10 multe a giovani trovati sprovvisti di biglietto. L’incidente ha causato un’ora di ritardo e i genitori sono accorsi a Zimella per recuperare i figli, così come il sindaco Gionata Manega, che ha condannato fermamente il gesto, sottolineando i rischi per la sicurezza dei passeggeri.

L’Azienda Trasporti Verona sta monitorando con attenzione la situazione, poiché episodi di maleducazione e condotte moleste stanno diventando un fenomeno preoccupante, in particolare nelle linee scolastiche. I controlli saranno intensificati, in collaborazione con le scuole, per garantire la sicurezza e il rispetto delle regole.