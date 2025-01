Studentessa veneta muore a Parigi

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO

Emma Cadelli, una giovane di 20 anni, è stata trovata senza vita domenica mattina nel campus della facoltà di Chimica dell’Università Paris-Saclay, a Parigi, dove si era trasferita per proseguire gli studi. Il suo decesso, avvenuto nella notte tra sabato 25 e domenica 26 gennaio, sembra essere stato causato da un malore. La studentessa, originaria di Roveredo in Piano, non aveva risposto alle telefonate dei genitori, che preoccupati avevano dato l’allarme. Intervenuto sul posto, il custode dell’edificio ha trovato il corpo senza vita di Emma nel suo letto, all’interno della sua stanza.

Emma, diplomata nel 2022 all’International Baccalaureate Diploma Programme del Collegio Pio X di Treviso, era stata un esempio di impegno e talento. La sua carriera scolastica, segnata da risultati superiori alla media internazionale, l’aveva portata a Parigi per inseguire i suoi sogni. Lascia il padre Stefano Cadelli, dirigente della polizia ferroviaria, e la madre Barbara Piccinin.

Il Collegio Pio X, dove Emma aveva studiato, esprime il proprio cordoglio per la tragica perdita, con il rettore monsignor Lucio Bonomo e tutto il personale che si stringono attorno alla famiglia in questo doloroso momento.