Spagna colpita dal fenomeno della ‘goccia fredda’: maltempo e inondazioni

La Spagna sta affrontando il fenomeno della “goccia fredda,” che la scorsa settimana ha causato gravi inondazioni nel sud-est della Francia. L’arcipelago delle Baleari è già stato colpito da piogge torrenziali. Le precipitazioni intense si sono concentrate in particolare sull’isola di Maiorca, dove sono stati registrati allagamenti significativi. Ora il maltempo si sta spostando verso la costa orientale della Spagna, interessando aree da Valencia alla Catalogna.

Le previsioni indicano che in alcune regioni potrebbero cadere fino a 150 millimetri di pioggia nelle prossime 24 ore, pari a sette volte la media stagionale. La “goccia fredda” si manifesta quando masse d’aria fredda attraversano le calde acque del Mediterraneo, un fenomeno che ha anche provocato il recente episodio di maltempo nelle Cévennes, in Francia, e che ora si dirige verso la penisola iberica.

Il fenomeno della ‘goccia fredda’

Il fenomeno della “goccia fredda,” noto anche come “cut-off low” in inglese, è una particolare condizione meteorologica tipica dei paesi del Mediterraneo. Si verifica quando una massa di aria fredda in quota viene isolata dalle correnti principali e si sposta sopra acque relativamente calde, come quelle del Mediterraneo in autunno. Questa differenza di temperatura tra l’aria fredda in quota e il mare caldo genera un’instabilità atmosferica che può causare forti temporali, piogge torrenziali, grandinate e, in alcuni casi, inondazioni improvvise.

La “goccia fredda” può durare diversi giorni e coinvolgere vaste aree. È particolarmente pericolosa per le zone costiere e le isole, come le Baleari, e talvolta per le regioni interne che si trovano lungo la traiettoria di questa massa d’aria fredda. Questo fenomeno è ciclico e tende a manifestarsi più spesso tra fine estate e inizio autunno, quando il contrasto termico tra il mare e l’atmosfera è più pronunciato