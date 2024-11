Spagna ancora flagellata da piogge e inondazioni (i video)

Nel cuore della notte, a Cadaqués, in Catalogna, l’acqua del ruscello che attraversa la cittadina è cresciuta rapidamente, trasformandosi in un fiume in piena. Nel video pubblicato su X, si vedono le prime auto trascinate verso il mare.

Nelle molte immagini pubblcate, l’acqua travolge veicoli e allaga i negozi del centro. La violenza di questa improvvisa alluvione ricorda i recenti eventi catastrofici nella regione di Valencia. In pochi minuti, circa trenta veicoli sono stati spinti verso un ponte. Da stamattina sono in corso le operazioni di pulizia nei locali colpiti. Gli abitanti sono sotto shock. L’allarme è scattato alle 3:50, troppo tardi per permettere ai residenti di spostare i loro veicoli, parcheggiati abitualmente nel letto del ruscello asciutto.

Intense precipitazioni hanno interessato anche i Pirenei Orientali, con 122 mm di pioggia caduti a Canet-en-Roussillon in sole 12 ore.

