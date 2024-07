Spaccia ad Asiago: denunciato 19enne

Nella notte del 30 giugno, i militari della Stazione Carabinieri di Asiago, impegnati in un servizio di controllo del territorio per prevenire e reprimere il traffico di sostanze stupefacenti, hanno individuato un’auto Opel Corsa parcheggiata con il motore spento nei pressi del piazzale dello stadio del ghiaccio di Asiago. A bordo si trovavano due uomini visibilmente nervosi e preoccupati, mentre dall’abitacolo emanava un forte odore di stupefacenti.

I militari hanno proceduto alla perquisizione del veicolo, durante la quale hanno rinvenuto e sequestrato, appartenenti a B.Y., cittadino italiano nato nel 2005: all’interno di uno zainetto nero marca Quechua e di un beauty-case bordeaux, sono stati trovati 12,00 grammi di marijuana e 66,50 grammi di hashish, un cutter giallo e nero, un bilancino di precisione elettronico, 2 trincia tabacco, nonché denaro contante per un totale di €280,00 diviso in banconote da €50,00, €20,00 e €10,00, custodito in una bustina in cellophane richiudibile insieme ad altro materiale per il confezionamento di sostanze stupefacenti.

L’uomo è stato deferito in stato di libertà alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Vicenza per il reato di spaccio di sostanze stupefacenti ai sensi dell’articolo 73 del D.P.R. 309/1990.