Sostenibilità: 5 nuove aziende sono “Imprendigreen”

Il riconoscimento dei comportamenti ambientalmente virtuosi ha portato all’assegnazione del marchio “Imprendigreen” ad altre nuove imprese vicentine del commercio, turismo e servizi: il negozio “èSenza – l’anima della spesa” di Schio, Fracanzana Hotel ristorante bistrot di Montebello Vicentino; il negozio di elettrodomestici ed elettronica Agosti di Malo; a Make Up 3 di Arzignano; al Relais Santa Corona di Vicenza.

Imprendigreen è l’iniziativa di Confcommercio che costituisce l’asse portante del più ampio progetto confederale “Confcommercio per la sostenibilità”, con il quale la Confederazione intende offrire il suo contributo al raggiungimento degli obiettivi dell’Agenda 2030 dell’ONU.

Anche sul territorio vicentino aumentano, quindi, le imprese del settore Terziario che indirizzano la loro attività su percorsi in sintonia con l’ambiente, la limitazione degli sprechi e altri comportamenti “green”. Una volta concretizzati i vari interventi, tramite l’utilizzo della check-list, stilata dalla Scuola Universitaria Superiore Sant’Anna di Pisa sulla base dei più autorevoli standard nazionali ed internazionali di riferimento e messa a disposizione da Confcommercio, possono misurare gratuitamente, on line, il loro grado di sostenibilità. Una volta raggiunta una determinata soglia “green”, viene loro assegnato il marchio “Imprendigreen”, con il quale farsi riconoscere dai clienti e fornitori come azienda virtuosa dal punto di vista dei comportamenti rispettosi dell’ambiente. Al di là di questo, però, l’utilità consiste anche nei suggerimenti che arrivano dalla check list di oltre 170 azioni sostenibili attuabili da tutte le imprese del Terziario, che sono integrate con specifici focus settoriali per il mondo della logistica, del retail, del food&beverage e del turismo Nel caso, ad esempio, di “èSenza – l’anima della spesa”, negozio aperto circa due anni fa a Schio da Ornella Trevisan, si tratta di un luogo dove fare la spesa di prodotti alimentari e non, a basso impatto ambientale, in quanto la filosofia del negozio è quella di evitare il più possibile gli imballaggi, grazie alla disponibilità di tantissimi prodotti sfusi e di rifornirsi da piccole attività locali, che a loro volta contrastano sprechi e i comportamenti non i sintonia con l’ambiente.

Per quanto riguarda l’Hotel Fracanzana – ristorante bistrot, l’impegno “green” si è orientato su precisi interventi per creare un ambiente sempre più adatto ad un turismo sostenibile, oper air, un modo di vivere e apprezzare il territorio che è oggi molto apprezzato soprattutto dai turisti stranieri. Gli investimenti sono, quindi, stati indirizzati nella valorizzazione dell’ambiente circostante, con la piantumazione di centinaia di alberi ad alto fusto e non; realizzando impianti per produrre energia da fonti rinnovabili, colonnine elettriche per la ricarica degli autoveicoli, un bike service per i cicloturisti e una zona sosta camper per gli amanti del turismo all’aria aperta, a ridosso delle piste ciclabili dei dintorni.

A Giordano Malfermo della Fracanzana e a Ornella Trevisan di “èSenza – l’anima della spesa”, il riconoscimento “Imprendigreen” è stato consegnato nei giorni scorsi dal presidente della Confcommercio di Vicenza Nicola Piccolo. “Crediamo molto al progetto confederale Imprendigreen – ha sottolineatoil presidente, consegnando gli attestati e levetrofanie – poiché qualifica e sostiene i comportamenti virtuosi dal punto di vista ambientale delle nostre aziende e allo stesso tempo si propone come un percorso che tutti possono intraprendere per meglio competere in un sistema economico sempre più attento a nuovi modelli di produzione e consumo green”.