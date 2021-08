Soccorso alpino: quattro interventi ieri pomeriggio

Ieri è stata un’altra giornata di gran lavoro per il Soccorso alpino in Veneto.

Poco prima delle 15, l’elicottero di Verona è intervenuto al confine tra Veneto e Trentino per soccorrere un’escursionista che si è fatta male vicino al Rifugio Scalorbi, sul Carega. La donna, una 51enne di Badia Calavena (VR), ha riportato un sospetto trauma alla caviglia. A lanciare l’allarme il marito e altri familiari. L’escursionista è stata portata poi all’ospedale di San Bonifacio.

Alle 16 invece, l’elicottero del Suem di Pieve di Cadore è volato sul Piccolo Lagazuoi per aiutare due alpinisti in difficoltà. I due rocciatori, entrambi di Merano, stavano scendendo in doppia, ma al secondo tiro le corde si sono incastrate nella roccia, lasciandoli bloccati. Il tecnico dell’elisoccorso è stato calato con un verricello di 45 metri poco sopra e ha liberato le corde, quindi ha recuperato in due rotazioni i due alpinisti.

Alle 17 invece un’escursionista è scivolata a Castelnuovo, in provincia di Padova. La donna, un’ottantenne residente in città, mentre si trovava con la figlia era scivolata nel tratto più ripido del sentiero che porta alla Cascata di Schivanoia. Raggiunta da sei soccorritori, arrivati in elicottero assieme al personale sanitario dell’ambulanza, la donna è stata imbarellata e portata per contrappeso per una ventina di metri, prima di essere lasciata all’ambulanza.

Nel pomeriggio anche il Soccorso alpino di Cortina è dovuto intervenire per aiutare un’escursionista. Questa, mentre si trovava con la figlia, percorrendo il sentiero dal Rifugio Scoiattoli al Rifugio Averau, aveva messo male il piede, facendosi male alla caviglia. Non più in grado di proseguire, la donna, una 46enne di Bologna, è stata raggiunta da una jeep e portata a valle con la figlia.