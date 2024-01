Servizio Civile Universale, tre posti in Caritas Diocesana Vicentina

Tre posti in Caritas Diocesana Vicentina per essere protagonisti di un anno all’insegna della solidarietà e dell’accompagnamento alle persone bisognose di sostegno. È quanto offre il bando nazionale 2023 del Servizio Civile Universale ai giovani tra i 18 e i 28 anni desiderosi di svolgere questa attività per un anno, a partire da maggio 2024, con un rimborso mensile di 507,30 euro.

Le proposte di Caritas Diocesana Vicentina rientrano nel programma “Cantieri Caritas Nord-Est 2024”, promosso, appunto, dalle Caritas del Nordest. Del programma triveneto fanno parte 5 progetti, per un totale di 38 posti, di cui appunto 3 presso Caritas Diocesana Vicentina.

“Per i giovani, il Servizio Civile Universale è un’imperdibile occasione di formazione e di crescita personale e professionale, che dà la possibilità di stare ogni giorno al fianco di chi ne ha più bisogno e di contribuire al benessere della comunità e del territorio – afferma don Enrico Pajarin, direttore di Caritas Diocesana Vicentina –. In particolare, svolgerlo da noi significa accompagnare le persone in un percorso di recupero integrale della propria autonomia e, quindi, di reinserimento nella società di cui, per vari motivi, erano finite ai margini, o di integrazione, nel caso di persone straniere richiedenti asilo”.

Da quest’anno, inoltre, come stabilito dal Governo, a chi avrà svolto il Servizio Civile Universale sarà riservato il 15% dei posti nei concorsi pubblici. Un motivo in più per impegnarsi in questo percorso.

Le candidature possono essere presentate entro le ore 14 del 15 febbraio 2024, accedendo al portale https://domandaonline.serviziocivile.it.

Per illustrare le diverse opportunità di servizio, gli operatori di Caritas Diocesana Vicentina saranno inoltre presenti mercoledì 24 gennaio dalle ore 18 al Polo Giovani B55 di Vicenza (Contra’ Barche 55) all’open day sul Servizio Civile Universale promosso dal Progetto Giovani del Comune di Vicenza.