Segnala il falso furto della propria auto al 113: denunciato per ubriachezza molesta e procurato allarme

Verso le ore 20.30 di ieri, gli Agenti della Polizia di Stato in servizio di “Volante” della Questura sono intervenuti a Vicenza, in via Trento, dove un uomo, cittadino italiano residente a Perugia, aveva segnalato sulla linea di emergenza 113 di aver subito il furto della propria autovettura.

Giunti sul posto, gli Agenti trovano l’utente in evidente stato di ebbrezza alcolica. Questi, con forte alito vinoso, movimenti grossolani ed eccessiva loquacità, lamentava di aver subito il furto della propria autovettura, parcheggiata nelle vicinanze, di cui forniva modello e targa.

Gli Agenti effettuavano comunque un controllo in zona, verificando che l’autovettura in questione era parcheggiata a poche decine di metri di distanza, regolarmente chiusa.

L’uomo veniva pertanto accompagnato in Questura e denunciato per ubriachezza molesta e procurato allarme.