Scoppia pneumatico di un aereo Ryanair in atterraggio: scalo di Bergamo chiuso, dirottamenti su Verona e Milano

Questa mattina, il volo Ryanair FR846 proveniente da Barcellona El Prat ha subito lo scoppio di uno pneumatico poco dopo l’atterraggio all’aeroporto di Bergamo-Orio al Serio. L’incidente è avvenuto intorno alle 8, mentre l’aereo, con a bordo 162 passeggeri e 6 membri dell’equipaggio, stava rullando per uscire dalla pista. Secondo una prima ricostruzione, il pilota è riuscito a mantenere il controllo dell’aeromobile, che si trovava ancora in leggero movimento. Non si sono verificati incendi, né ai carrelli né in altre parti dell’aereo. Immediato l’intervento della polizia di frontiera e dei vigili del fuoco, che hanno evacuato i passeggeri in sicurezza.

Scalo temporaneamente chiuso L’esplosione dello pneumatico non ha provocato danni rilevanti, ma ha costretto alla sospensione delle operazioni aeroportuali. Partenze e atterraggi sono stati interrotti, con diversi voli in partenza che hanno subito ritardi o cancellazioni. I voli in arrivo sono stati dirottati su altri aeroporti, come Malpensa e Verona. Si prevede che lo scalo possa riaprire nel primo pomeriggio.

Operazioni di bonifica e rimozione in corso Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i vigili del fuoco con cinque mezzi dell’aeroporto e altri due dalla centrale di Bergamo. Attualmente sono in corso le operazioni di bonifica della pista. Solo dopo il completamento dei lavori, l’aereo potrà essere rimosso e l’aeroporto tornerà operativo. La chiusura temporanea dello scalo ha causato ritardi e disagi per i voli programmati, ma non sono stati riportati feriti.