Scoperto nel Vicentino distributore abusivo di gasolio: sequestrati 5 mila litri di gasolio (video)

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO

CLICCA QUI

La Guardia di Finanza del Comando Provinciale di Vicenza ha scoperto un impianto di distribuzione abusivo di gasolio in un capannone industriale a Brendola (VI). I militari hanno sequestrato due cisterne mobili contenenti quasi 5.000 litri di carburante e denunciato il proprietario del capannone per violazioni delle normative sulle accise e la prevenzione incendi.

L’operazione è partita da controlli su una ditta individuale di trasporto merci con sede legale ad Altavilla Vicentina e attività operativa a Brendola. Durante un appostamento, i finanzieri hanno osservato due veicoli rifornirsi all’interno del capannone. Una volta intervenuti, hanno accertato l’assenza della licenza fiscale rilasciata dall’Agenzia delle Dogane e del certificato di prevenzione incendi richiesto dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco.

Nel corso della perquisizione, è stata trovata documentazione che suggerisce la vendita di carburante in nero a clienti privati e occasionali. L’impianto abusivo, che offriva gasolio a circa 1,30 euro al litro, rappresentava un grave rischio per la sicurezza delle persone presenti e delle strutture circostanti.

Oltre al gasolio e alle cisterne, sono stati sequestrati anche le pompe erogatrici e la documentazione relativa. Il titolare della ditta è stato deferito alla Procura della Repubblica di Vicenza per reati legati alla sottrazione dell’accisa sui prodotti energetici e per mancata richiesta delle autorizzazioni necessarie in materia di prevenzione incendi.