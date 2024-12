Scontro in A31 fra Barbarano ed Agugliaro: tre feriti

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO

Lunedì 9 dicembre, poco prima delle 7:00, un incidente stradale ha coinvolto tre auto e un mezzo pesante sull’autostrada A31, tra gli svincoli di Barbarano Albettone e Agugliaro, in direzione sud. Tre persone sono rimaste ferite.

I vigili del fuoco, intervenuti dal distaccamento di Vicenza, hanno messo in sicurezza i veicoli coinvolti ed estratto una donna rimasta incastrata nell’abitacolo della sua Renault Megane. La conducente è stata assistita dal personale sanitario, stabilizzata e trasferita in ospedale. Feriti e portati in ospedale anche i conducenti di una Tesla e di una Opel Corsa. Il conducente dell’autocisterna alimentare è rimasto illeso.

La circolazione autostradale è stata ridotta a una sola corsia per consentire i soccorsi e i rilievi condotti dalla polizia stradale.

Le operazioni di soccorso da parte dei vigili del fuoco si sono concluse dopo circa due ore.