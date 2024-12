Scontro frontale nel Bassanese: tre donne ferite

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO

Aggiornamento vigili del fuoco (le donne ferite sono 3 e non 2 come inizialmente indicato)

Poco dopo le 13:30, di martedì 17 dicembre, i vigili del fuoco sono intervenuti in Via Molini a Nove (VI), per lo scontro frontale tra due auto: tre donne ferite.

La squadra dei vigili del fuoco arrivata da Bassano del Grappa, ha messo in sicurezza i mezzi, mentre le due donne che viaggiavano a bordo della Citroen C3 erano già assistite dal personale del Suem per essere trasferite in ospedale. Ferita anche la conducente della Nissan Terrano pure lei assistita dal personale del 118 e trasferita in ambulanza in ospedale, illeso il figlio che si trovava con lei.

La polizia locale ha deviato il traffico ed eseguito i rilievi del sinistro.

Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate dopo circa un’ora.

Martedì 17 dicembre, intorno alle 13:25, si è verificato un grave incidente stradale in via Molini, a Nove, che ha coinvolto due autovetture. Una donna di 60 anni, residente in zona, alla guida di una Citroën, per cause ancora in corso di accertamento, ha invaso la corsia opposta, scontrandosi frontalmente con una Nissan Terrano condotta da una 57enne di Bassano del Grappa.

Entrambe le conducenti hanno riportato serie lesioni e sono state soccorse dal personale del SUEM 118, intervenuto con due ambulanze. Dopo le prime cure sul posto, le donne sono state trasportate in codice giallo al pronto soccorso dell’Ospedale di Bassano del Grappa.

I Vigili del Fuoco sono intervenuti per mettere in sicurezza i mezzi coinvolti, mentre i rilievi tecnici del sinistro sono stati effettuati dalla Polizia Locale Nordest Vicentino. Per gestire la viabilità, una pattuglia della Polizia Locale dell’Unione Montana del Bassanese ha fornito supporto, a seguito di segnalazioni degli automobilisti.