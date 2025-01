Scontro a Lonigo: tre feriti

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO

LONIGO, INCIDENTE TRA DUE AUTO: TRE FERITI

Alle 12:20, di martedì 28 gennaio, i vigili del fuoco sono intervenuti in Viale Vicenza a Lonigo per lo scontro tra due auto: tre feriti.

La squadra dei vigili del fuoco arrivata dal locale distaccamento, ha messo in sicurezza le due auto mentre le tre persone rimaste ferite sono state prese in cura dal personale del Suem e trasferite in ambulanza in ospedale.

La polizia locale ha deviato il traffico ed eseguito i rilievi del sinistro.

Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate alle 14:00.