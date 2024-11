Scommette sulla vittoria di Trump e vince 85 milioni di dollari

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO

Un cittadino francese, identificato con lo pseudonimo “Théo”, ha ottenuto un profitto di circa 85 milioni di dollari su Polymarket, una piattaforma di scommesse in criptovaluta. Su Polymarket, fondata nel 2020 e teoricamente vietata ai residenti americani, gli utenti possono puntare in USD Coin su vari scenari. Théo ha scommesso massicciamente sulla vittoria di Donald Trump nelle elezioni presidenziali americane del 2024, scommettendo circa 70 milioni di dollari su diversi esiti favorevoli per il candidato repubblicano, e ha guadagnato grazie alle fluttuazioni del prezzo delle “azioni” legate alle probabilità di vittoria.

La società Chainalysis ha identificato le scommesse del giocatore, confermando la creazione di account multipli con comportamenti simili, tutti utilizzati per scommettere sullo stesso risultato e svuotati contemporaneamente. “Théo”, ex commerciante finanziario con esperienza nel settore bancario, ha spiegato al Wall Street Journal che il suo unico obiettivo era trarre profitto.