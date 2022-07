Scivola fuori traccia sul Cornetto: 44enne belga recuperato dal Soccorso alpino

Attorno alle 14.15, su segnalazione della sorella che aveva ricevuto la sua richiesta di aiuto, il Soccorso alpino di Schio è stato attivato per un escursionista in difficoltà sul Monte Cornetto. Riuscendo a comunicare con l’uomo, un 44enne di Bruxelles, solo attraverso messaggi Whatsapp, i soccorritori sono riusciti tramite fotografie e posizione a vedere che si trovava in zona Emmele. Una squadra è quindi partita lungo il sentiero dell’Emmele da una quota elevata, un’altra si è invece avvicinata dal basso, finché i soccorritori non lo hanno individuato a circa 150 metri di distanza da Selletta dell’Emmele. L’uomo era ruzzolato fuori sentiero, non aveva riportato conseguenze se non leggere escoriazioni, ma era bloccato sotto shock. Dopo averlo dotato di imbrago, i soccorritori lo hanno assicurato e riaccompagnato sul sentiero, per poi proseguire con lui sempre legato in conserva fino a valle e riportarlo alla sua moto al Pian delle Fugazze. L’intervento si è concluso alle 17.30.