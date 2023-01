Sanremo 2023, Amadeus torna su Madame: “Un errore estrometterla”

Sarebbe un peccato perdere Madame per lo scandalo vaccini e non averla tra i concorrenti di Sanremo 2023. Ne è sicuro Amadeus alla vigilia della kermesse e dopo la sessione di ascolto in anteprima fatta con la stampa ieri.

“Sulla cantante non cambia nulla rispetto alle mie ultime dichiarazioni. Io la valuto come cantante, non anticipo la magistratura”, ha detto il direttore artistico escludendo anche che la stessa artista possa scegliere di ritirarsi.

Madame ad oggi rimane tra gli indagati nel caso finti vaccini Covid. A decidere sulla colpevolezza, sarà la sentenza del tribunale, quando arriverà. Al momento, “sarebbe un gravissimo errore se la estromettessi”, ha ribadito Amadeus.

www.dire.it (Agenzia Dire)