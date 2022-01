SANITÀ VICENZA: Domenica 9 gennaio “porte aperte” per le vaccinazioni pediatriche

Nei CVP di Torri di Quartesolo e Montecchio Maggiore, dalle 8.00 alle 19.00

Quella di domenica 9 gennaio sarà una giornata tutta dedicata alle vaccinazioni pediatriche nei Centri di Vaccinazione di Popolazione di Torri di Quartesolo e Montecchio Maggiore, dove dalle 8.00 alle 19.00 si svolgeranno delle sedute straordinarie dedicate agli utenti di 5-11 anni.

Per l’accesso consigliata la prenotazione, per evitare inutili attese, ma volendo sarà consentito anche l’accesso diretto, con l’obiettivo di agevolare il più possibile l’incremento della copertura vaccinale in questa fascia di popolazione alla vigilia della ripresa delle attività scolastiche. Il tutto grazie anche alla collaborazione dei Pediatri di Libera Scelta, che effettueranno lasomministrazione.

Parallelamente proseguirà la somministrazione delle terze dosi, mentre ulteriori sedute saranno dedicate alle prime dosi, la cui richiesta nell’ultimo periodo risulta in aumento.