Salgono in taxi e credono di essere a Padova, ma sono a Milano. Il video diventa virale (VIDEO)

Disavventura per due donne arrivate a Rogoredo (che non è in provincia di Padova)

Il video è diventato virale su Tiktok

Sta facendo il giro dei social la curiosa disavventura di due donne che, salite su un taxi a Milano, hanno chiesto di essere accompagnate in Corso Stati Uniti… a Padova. Il tassista, visibilmente scosso dalla richiesta, ha dovuto spiegare loro che si trovavano ancora a Milano. Le donne, inizialmente scettiche, faticavano a credere alla situazione, dando vita a uno scambio tanto drammatico per loro quanto ironico per il tassista. La scena, ripresa e condivisa sui social, è subito diventata virale, suscitando divertimento tra gli utenti.