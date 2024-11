Rubano all’ecocentro: denunciati padre e figlio. Trovata droga in casa, arrestato il figlio

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO

Proseguono senza sosta i servizi di prevenzione e contrasto ai reati contro il patrimonio da parte dei Carabinieri dell’Alto Vicentino. Recentemente, i militari della Stazione di Malo hanno portato avanti un’importante attività investigativa che ha fatto luce su una serie di furti verificatisi tra giugno e settembre 2024 presso l’Ecocentro di Isola Vicentina. Le indagini hanno permesso di raccogliere prove a carico di due soggetti, un padre di 65 anni e suo figlio di 22, accusati di furto aggravato, continuato e in concorso.

A seguito delle indagini, che hanno coinvolto anche la Compagnia di Thiene, l’Autorità Giudiziaria ha emesso un decreto di perquisizione locale. Durante l’esecuzione della perquisizione, i Carabinieri hanno rinvenuto, all’interno dell’abitazione del giovane, un consistente quantitativo di stupefacente. Nella sua camera da letto, infatti, sono stati trovati 205 grammi di “marijuana”, già suddivisi in involucri di plastica, oltre a un bilancino di precisione, strumento comunemente utilizzato per il dosaggio delle sostanze. La droga è stata sequestrata, mentre il giovane è stato arrestato con l’accusa di detenzione di stupefacente ai fini di spaccio.

Il padre e il figlio sono stati deferiti in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Vicenza per i furti commessi presso l’Ecocentro, mentre il 22enne è stato arrestato per il reato di detenzione di sostanze stupefacenti.

Le indagini proseguono e non si escludono ulteriori sviluppi in relazione sia ai furti che alla rete di spaccio.