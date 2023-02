Risolta grazie alla Regione la chiusura degli asili di Montegaldella e Grisignano

“La Regione del Veneto difende sempre le scuole paritarie. È una scelta che affonda le radici nel nostro contesto e nella nostra storia. Le scuole paritarie rappresentano, infatti, una ricchezza dell’offerta educativa e formativa. Ed è sempre stato anche conseguente il nostro sforzo nel bilancio della Regione. In questo caso però due scuole paritarie non potevano più essere tenute aperte: ad agevolare il passaggio degli alunni in altre istituzioni scolastiche del territorio è stato il lavoro di squadra della Regione con due amministrazioni comunali, quella di Montegaldella e quella di Grisignano di Zocco. I Sindaci di questi comuni si sono trovati ad affrontare il problema di due scuole paritarie dell’infanzia in procinto di chiudere; un problema per cui si è trovata la possibilità di trovare soluzione nella scuola statale”.

Lo dichiara l’assessore regionale all’istruzione Elena Donazzan, che questa mattina è intervenuta in municipio a Grisignano di Zocco (VI), per presentare la soluzione adottata per fronteggiare la chiusura delle due scuole dell’infanzia, in un territorio che copre anche i Comuni vicentini di Montegalda e Montegaldella.

Il problema si è presentato quando la scuola d’infanzia paritaria del Comune di Montegaldella ha comunicato la cessazione dell’attività alla conclusione dell’anno scolastico 2022/2023 e, analogamente, anche nel territorio comunale di Grisignano, la Scuola dell’infanzia paritaria Annunciazione B. V. Maria, uno dei tre punti del territorio di erogazione del servizio di scuola di infanzia paritaria, ha comunicato analoga cessazione. A quel punto sono diventanti 50 i bambini in lista d’attesa a Montegaldella e 26 i bambini in attesa a Grisignano.

Grazie alla sinergica azione avviata anche con l’Istituto Comprensivo Toaldo di Montegalda, i territori comunali di Montegalda, Montegaldella e Grisignano, hanno portato all’attenzione della Regione del Veneto e all’Ufficio scolastico il problema delle scuole d’infanzia, chiedendo una variazione nella rete del dimensionamento scolastico. In particolare è stata richiesta l’attivazione di due nuove sezioni statali di scuola d’infanzia, una nel Comune di Grisignano e una nel comune di Montegaldella.

L’attivazione delle due sezioni è stata approvata con Decreto del Direttore della Direzione Formazione n. 225 del 16/02/2023. Pertanto dal prossimo anno scolastico l’Istituto Toaldo ed i due Comuni di Grisignano e Montegaldella, arricchiranno la loro offerta di servizi per l’infanzia pubblica.

“Per noi la statalizzazione va trattata con grande responsabilità, non solo per i conti del bilancio pubblico, ma proprio per la possibilità di mantenere un’offerta legata alle paritarie – precisa l’assessore Donazzan -. La comunità educante di questo territorio ha dimostrato tanta responsabilità rispetto ai percorsi formativi ed è riuscita a mettere in atto un bel gioco di squadra. Credo sia il modello da seguire su base regionale, in caso non ci fossero altre vie per dare continuità anche ai servizi essenziali delle scuole paritarie ai nostri bambini”.