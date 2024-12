Riconosciuto il 71° miracolo a Lourdes: il 1° per un cattolico britannico

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO

Per la prima volta in quasi sette anni, il Santuario di Lourdes ha annunciato il riconoscimento di un nuovo miracolo, il 71° approvato dalla Chiesa. Si tratta della guarigione di John Traynor, un soldato inglese gravemente ferito durante la Prima Guerra Mondiale. La sua storia risale al 1923, durante il primo pellegrinaggio della diocesi di Liverpool, come annunciato dal santuario in un post su X, precedentemente noto come Twitter.

John Traynor, nato nel 1883 a Liverpool e morto nel 1943, aveva subito gravi ferite in battaglia: dapprima ad Anversa nel 1914 e poi, nel 1915, sotto il fuoco delle mitragliatrici. Le conseguenze furono devastanti: perse l’uso di un braccio, soffrì di attacchi epilettici e, dopo un intervento chirurgico, rimase paralizzato a entrambe le gambe. I medici erano ormai rassegnati a trasferirlo in un ospizio per incurabili.

Tuttavia, prima del trasferimento, Traynor decise di recarsi a Lourdes. Lì si immerse nelle piscine del santuario, partecipò alla processione eucaristica e ricevette la benedizione degli infermi. La sua guarigione, avvenuta il 25 luglio 1923, fu immediata e inspiegabile. Tornò poi ogni anno a Lourdes come barelliere fino al 1939.

Secondo il Santuario di Lourdes, Traynor sarebbe stato il primo cattolico britannico a essere guarito a Lourdes. La sua storia rappresenta un simbolo di fede e speranza, testimoniando ancora una volta il valore spirituale di questo luogo di pellegrinaggio.