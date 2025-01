Razzismo nel calcio giovanile: indagini aperte in Veneto dopo insulti razzisti durante una partita juniores

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO

Un nuovo caso di razzismo scuote il calcio giovanile in Veneto, coinvolgendo la Federcalcio e la Procura sportiva. Le indagini sono state avviate in seguito a episodi segnalati durante una partita tra squadre juniores nel Padovano, sabato scorso.

Secondo i vertici del Real Padova, durante il match contro il San Giorgio in Bosco, dagli spalti sarebbero partiti insulti razzisti rivolti a tre giovani calciatori di colore della loro squadra. La situazione ha avuto gravi ripercussioni emotive sui giocatori: uno di loro ha chiesto il cambio, dichiarando di non sopportare più la pressione, mentre un altro ha concluso la partita in lacrime.

Le tensioni non si sono placate dopo il fischio finale. Sui social è emerso un commento attribuito a un giocatore del San Giorgio in Bosco che ha ulteriormente aggravato il clima: “Al Real Padova giocano più scimmie che persone. In campo sembrava di stare nella giungla”.

Il San Giorgio in Bosco respinge con forza ogni accusa, ma la gravità della vicenda ha portato le autorità sportive e disciplinari a intervenire per chiarire i fatti e prendere eventuali provvedimenti.

Il calcio giovanile, da sempre terreno di formazione e crescita, si trova ancora una volta al centro di episodi che mettono in discussione i valori di rispetto e inclusività che dovrebbe promuovere.