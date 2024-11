Raffica di furti in Valle Agno, Lanaro (sindaco di Cornedo): “Massima attenzione”

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO

Un’ondata di furti ha interessato Cornedo Vicentino lo scorso fine settimana, con dieci abitazioni prese di mira nelle contrade Stringari, Rossati e Guarde, e nelle vie Palazzina e Mazzalovo. I ladri hanno agito nel tardo pomeriggio, portando via gioielli, denaro e un orologio Rolex di valore. Testimonianze parlano di una banda in fuga a bordo di un’Audi nera ripresa da telecamere di videosorveglianza. I malviventi non si sono limitati alle abitazioni: alcune auto in sosta sono state danneggiate con i finestrini infranti per sottrarre oggetti dall’interno. Anche a Brogliano, in via Palladio, si sono registrati furti analoghi.

«Invitiamo i cittadini – dichiara il sindaco di Cornedo Francesco Lanaro – a prestare la massima attenzione e a segnalare alle autorità qualsiasi situazione sospetta. Chiederò personalmente alle Forze dell’Ordine un aumento dei controlli sul territorio per contrastare questi episodi. Voglio inoltre ricordare ai cittadini alcune buone pratiche per essere meno vulnerabili di fronte a questi malviventi, anche in vista delle imminenti festività e dei possibili spostamenti dei cittadini. Invito quindi tutti a prestare attenzione alla sicurezza delle proprie abitazioni. Per esempio è fondamentale non condividere sui social i propri programmi di viaggio, utilizzare dispositivi per simulare la presenza in casa e chiedere aiuto a vicini di fiducia per ritirare la posta. Proteggere porte e finestre, magari con sistemi d’allarme, e limitare il denaro o gli oggetti di valore in casa può fare la differenza. La collaborazione e la prudenza di ciascuno sono essenziali per prevenire furti e situazioni di rischio.”

