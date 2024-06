QUESTURA DI VICENZA ‘DIMENTICATA’ DA ROMA: LA PROTESTA IN PREFETTURA

Organici penalizzati, figure che mancano e ricambio generazionale che non c’è. Sempre meno pattuglie in strada per mancanza di personale. Dopo l’amara sorpresa dei mancati assegnamenti da parte del Govenro a Vicenza i sindacati di polizia scendono in piazza. La protesta in Prefettura. Interviste a Michele Dressasore (dirigente del sindacato autonomo di Polizia) e a Silvano Filippi (Segretario Nazionale Sindacato Italiano Unitario Lavoratori di Polizia) di Elisa Santucci