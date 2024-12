Quattro nuovi medici di base per il Bassanese

Prenderanno servizio entro i prossimi giorni, per un totale di oltre 4.400 pazienti potenzialmente coinvolti

Dopo gli 11 nuovi Medicina di Medicina Generale incaricati circa un mese fa per tutto il territorio di competenza, l’ULSS 7 Pedemontana ha formalizzato in questi giorni l’incarico a 4 ulteriori professionisti per il solo Distretto di Bassano del Grappa, che prenderanno servizio entro il 9 gennaio per un bacino di utenti potenzialmente coinvolti pari complessivamente a oltre 4.400 cittadini.

Più in dettaglio, il primo è la dott.ssa Martina D’Incau, a Cassola, dove ha già preso servizio dal 16 dicembre in sostituzione del dott. Pierangelo Parolin.

Il 31 dicembre invece a Rossano Veneto arriverà con incarico definitivo il dott. Simone Bandiera, che sostituirà la dott.ssa Maristella Zanon.

Le altre due nomine diventeranno operative invece nei primi giorni del nuovo anno: il 7 gennaio sarà la volta della dott.ssa Beatrice Lago a Tezze sul Brenta in sostituzione del dott. Giampaolo Bastianon; mentre alla dott.ssa Carolina Bortignon è stato rinnovato (formalmente dal 9 gennaio) l’incarico per l’ambulatorio di Cartigliano.

«Anche durante le Festività stiamo continuando a lavorare per mantenere in efficienza e dove possibile potenziare la medicina territoriale – sottolinea il Direttore Generale dell’ULSS 7 Pedemontana Carlo Bramezza -. Nel corso dell’anno questo è stato uno dei principali temi sui quali abbiamo posto l’attenzione per quanto riguarda i servizi territoriali e sicuramente sarà così anche nel 2025. È un impegno preciso che abbiamo nei confronti dei Cittadini e anche delle Amministrazioni Locali. In un momento storico in cui molti territori, anche nelle città, risultano scoperti ci confermiamo come una delle aziende socio-sanitarie con il più elevato tasso di copertura».