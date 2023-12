Prestigioso riconoscimento per Afv Beltrame Group per la Generazione Z

AFV Beltrame Group è tra le aziende vincitrici della seconda edizione di “Company for Generation Z“, riconoscimento istituito dalla Business School Radar Academy che premia le aziende che maggiormente hanno investito sulla “Generazione Z”, attraverso politiche concrete di attrazione, occupazione e valorizzazione dei talenti.



“Siamo orgogliosi come gruppo internazionale di aver ricevuto questo nuovo riconoscimento, restiamo fermamente convinti che valorizzare i giovani, scoprirne le potenzialità e fidelizzare i migliori talenti sia un punto cardine per il processo di cambiamento e miglioramento dell’organizzazione aziendale. Partecipare ad eventi con scuole, università e business school è un modo efficace per attrarre talenti della Gen Z e per far loro conoscere i percorsi di crescita professionale che possiamo offrire. Ma è soprattutto l’occasione per far scoprire un mondo, quello siderurgico, ancora così poco preso in considerazione dalle giovani generazioni e che invece ha davvero molto da offrire da molteplici prospettive” afferma Leonardo Princic, Group HR Management Senior Specialist che ha ritirato il premio.