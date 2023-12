Presentata l’undicesima edizione di VIOFF

Si è svolta nella Sala Stucchi di Palazzo Trissino, la conferenza stampa di presentazione di VIOFF, il Fuori Fiera di Vicenzaoro, la manifestazione nata dalla sinergia tra l’Amministrazione comunale di Vicenza e Italian Exhibition Group (IEG). Da venerdì 19 a domenica 21 gennaio 2024 arte, musica, spettacolo, intrattenimento e cultura andranno in scena nel centro storico di Vicenza, grazie al calendario di appuntamenti stilato.

Il Salone internazionale del gioiello, organizzato da IEG dal 19 al 23 gennaio 2024, riunirà il settore orafo gioielliero e l’orologeria; il meglio della produzione Made in Italy giungerà dai principali distretti manifatturieri e le eccellenze internazionali presenteranno nuovi prodotti, anteprime di collezione e lanceranno i trend del gioiello.

VIOFF contraddistinguerà il cuore della città con un’ampia offerta artistica, culturale e d’intrattenimento, per tutti i gusti e tutte le età, grazie a ricchissime novità e prestigiose collaborazioni.

Leone Zilio, Assessore allo sport, ai grandi eventi e al Parco della Pace ha affermato «In concomitanza con il salone internazionale del gioiello, nell’edizione principale dell’anno che celebrerà anche i 70 anni della Fiera di Vicenza, ritorna VIOFF, ormai appuntamento consolidato e atteso dal pubblico. Le numerose e differenti attività e i momenti di spettacolo, con il coinvolgimento anche della Basilica Palladiana, faranno scoprire aspetti inediti della nostra città in particolare legati alla produzione artigianale, che mettono in luce le abilità tecniche e creative del nostro territorio.

Siamo convinti che si tratti di un progetto dalle grandi potenzialità per questo, in questa edizione abbiamo deciso di parlare anche ai più giovani. VIOFF Golden Generaction mette insieme commercianti, artigiani, strutture ricettive, professionisti e associazioni di settore con un unico obiettivo: valorizzare il territorio, promuovere le eccellenze che lo contraddistinguono e comunicare le opportunità offerte. Ringrazio gli organizzatori, che si impegnano per offrire alla città proposte nuove e accattivanti ad ogni edizione, e le realtà che partecipano».

Marco Carniello, Global Exhibition Director Jewellery & Fashion di IEG, ha dichiarato:

«Italian Exhibition Group sta per inaugurare in fiera la manifestazione orafo-gioielliera più longeva al mondo. Vicenzaoro, che nasce dalla rinomata tradizione orafa della nostra città, viva e accogliente, e capace di rendere unica l’esperienza della manifestazione, compie 70 anni di storia. Un anniversario che è un po’ il compleanno di tutti noi. Se oggi, infatti, si trova a confronto sul palcoscenico mondiale della gioielleria con grandi metropoli come Hong Kong e Las Vegas, è grazie al contributo di tanti: territorio, aziende, istituzioni, buyer, associazioni, media… Nel 2024 celebreremo dunque l’heritage di Vicenzaoro: un patrimonio condiviso che dà impulso a ogni

sviluppo futuro. Guardare al domani vuol dire guardare ai giovani, e quale occasione migliore per coinvolgere le nuove generazioni, alle quali il settore del gioiello può offrire grandi opportunità? L’11° VIOFF si concentrerà su formazione e orientamento professionale, temi centrali per lo sviluppo della filiera dell’oro e del gioiello. Tra mostre, laboratori, dimostrazioni e contest, gli orafi di domani incontreranno il settore orafo e scopriranno come si è evoluta nel tempo Vicenzaoro».