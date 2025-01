Potente scossa di terremoto in Tibet: quasi 100 morti (video)

(sotto: i video)

Martedì 7 gennaio, un potente terremoto ha colpito la regione himalayana del Tibet, nel sud-ovest della Cina, causando almeno 95 morti e 130 feriti, secondo il più recente bilancio diffuso dalle autorità locali. Il sisma, di magnitudo 6,8 secondo il Centro Sismologico Cinese (CENC) e 7,1 secondo l’United States Geological Survey (USGS), ha provocato il crollo di numerosi edifici nella cittadina di Dingri, vicino al confine con il Nepal. L’evento si è verificato alle 9:05 ora locale (1:05 GMT).

Le immagini trasmesse dalla televisione di stato cinese, CCTV, mostrano abitazioni distrutte, con muri crollati e tetti sfondati, e automobili sepolte sotto le macerie. Alcuni video documentano il panico in un minimarket, dove clienti in fuga hanno lasciato scaffali vuoti e prodotti caduti a terra. Sul luogo del disastro sono intervenuti i vigili del fuoco, impegnati nelle operazioni di soccorso tra le macerie, mentre gli sfollati cercano riparo dalle rigide temperature, che oscillano tra -8°C e -18°C, secondo l’Ufficio Meteorologico Nazionale Cinese.

Epicentro e conseguenze

Il CENC ha localizzato l’epicentro del terremoto a circa 370 km a sud-ovest di Lhasa, la capitale regionale. L’area interessata è un cantone d’alta quota abitato da circa 62.000 persone, situato vicino al versante cinese dell’Everest. Squadre locali hanno visitato i comuni più colpiti per valutare i danni, mentre il freddo intenso complica ulteriormente le operazioni di soccorso.

In Nepal, il terremoto è stato avvertito fino alla capitale Kathmandu, colpendo zone come Namche e Lobuche, vicine al campo base dell’Everest. L’intera regione, posta sul confine tra le placche tettoniche indiana ed eurasiatica, è nota per la frequente attività sismica.

Eventi sismici precedenti

Il terremoto di martedì è il più potente registrato negli ultimi cinque anni in un raggio di 200 km, secondo il CENC. Eventi sismici di grande entità hanno colpito spesso l’area in passato: nel 2015, un terremoto di magnitudo 7,8 ha ucciso quasi 9.000 persone e ferito oltre 22.000 in Nepal, distruggendo mezzo milione di abitazioni. Più recentemente, nel dicembre 2023, un sisma nella provincia cinese del Gansu ha causato 148 morti e lasciato migliaia di persone senza casa, rappresentando il terremoto più mortale in Cina dal 2014, quando oltre 600 persone persero la vita nella provincia dello Yunnan.

La comunità internazionale e le autorità locali stanno ora lavorando per portare soccorso alle vittime e valutare l’entità dei danni.