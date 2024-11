Ponte dei Granatieri: arriva il senso unico alternato

Indagini in corso sul ponte dei Granatieri a partire lunedì 11 novembre e fino a venerdì 22 novembre.

Sono previsti sondaggi per rilevare le caratteristiche geotecniche e sismiche dei terreni di fondazione, pertanto sarà necessario istituire un senso unico alternato semaforizzato con le seguenti modalità: da lunedì 11 novembre alle 8.30 a venerdì 15 novembre alle 17 e da lunedì 18 novembre alle 8.30 a venerdì 22 novembre alle 17. Nel corso del fine settimana il cantiere verrà rimosso e ripristinato il doppio senso di circolazione.

Ci troviamo lungo la strada provinciale del Costo, tra i comuni di Chiuppano e Caltrano: il ponte dei Granatieri è collegamento strategico verso l’Altopiano dei Sette Comuni ed è molto trafficato in particolare durante i fine settimana.

Nel dettaglio, è previsto lo svolgimento di due sondaggi geognostici a carotaggio continuo, ciascuno della profondità di 30 metri, con installazione di un tubo downhole per la realizzazione della prova sismica omonima.

Ogni sondaggio richiederà circa 4-5 giorni di lavoro, durante i quali la sonda occuperà una semi-carreggiata, rendendo necessaria l’istituzione di un senso unico alternato, regolato da semaforo, attivo 24 ore su 24 nell’area del cantiere.

Le indagini sono funzionali alla progettazione di un intervento di manutenzione straordinaria e adeguamento sismico del valore di2,1 milioni di euro a carico della Provincia di Vicenza, proprietaria dell’infrastruttura, mentre i lavori sono seguiti da Vi.Abilità Srl, che per conto della Provincia gestisce le strade di competenza.

Nello specifico, i lavori riguarderanno la parte inferiore, quella portante: verranno effettuati il consolidamento e la ristrutturazione delle pile, dell’arco, delle fondazioni e la sostituzione degli elementi di appoggio.

I lavori proseguono l’iter di manutenzione già avviato nel 2020, quando il ponte dei Granatieri è stato interessato da un intervento del valore di 800.000 euro.

“E’ un’operazione importante per consolidare una struttura chiave inaugurata nel 1957 e intitolata ai Granatieri di Sardegna, difensori del Cengio nella Grande Guerra, realizzata per migliorare la viabilità verso l’Altopiano dei Sette Comuni -ha dichiarato il Presidente della Provincia di Vicenza Andrea Nardin– Questo intervento si inserisce nel programma di monitoraggio, manutenzione e verifica dello stato di salute dei ponti curato dalla Provincia di Vicenza in collaborazione con Vi.Abilità Srl.”

Il restyling eseguito nel 2020, per un valore di 800.000 euro, ha permesso il miglioramento del sistema di scarico delle acque meteoriche, il rifacimento delle pile in corrispondenza dei giunti, l’installazione di nuove barriere di sicurezza e la posa di cordoli rinforzati, oltre al rifacimento della pavimentazione stradale con uno strato impermeabile sottostante per aumentare la durabilità della struttura. I lavori in progettazione riguardano invece, come detto, la parte inferiore, di appoggio del ponte.

“Garantire la messa in sicurezza del ponte è la nostra priorità -ha ribadito il Presidente di Vi.Abilità, Enzo Urbani – Siamo consapevoli del valore strategico e turistico della struttura, per questo sia durante le indagini delle prossime settimane che, più avanti, durante i lavori veri e propri, è nostro impegno creare il minor disagio agli utenti.”