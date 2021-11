POLIZIA LOCALE DI VICENZA PREMIATA A LIVELLO NAZIONALE: DOPO IL ‘NOS’ SI GUARDA AVANTI

Il corpo della polizia locale di Vicenza è tra i vincitori del “Premio ANCI Sicurezza Urbana 2021” nella sezione “miglior progetto”, grazie all’istituzione del Nos, Nucleo operativo speciale, unità diretta a contrastare le situazioni di degrado urbano.

Qui sotto, il comunicato stampa

L’annuncio è del sindaco Francesco Rucco: “Un anno fa presentavamo Aria, il cane antidroga della nostra unità cinofila; lunedì prossimo inauguriamo la nuova sede distaccata della polizia locale a Campo Marzo, nostro primario obiettivo di mandato. Un plauso alla nostra polizia locale e a chi sostiene le nostre politiche per la sicurezza”.

Il premio, istituito dall’Anci e patrocinato dal ministero dell’Interno, offre un riconoscimento ai corpi di polizia locale che si sono particolarmente distinti nelle attività di servizio.

Obiettivo: valorizzare il lavoro e le eccellenze dei territori, a volte poco conosciuti ma di fondamentale importanza nella vita quotidiana dei cittadini.

La cerimonia di premiazione si svolgerà martedì 9 novembre a Parma in occasione della XXXVIII Assemblea annuale Anci, il tradizionale appuntamento dedicato alle polizie locali.

A ritirare il premio saranno il sindaco Francesco Rucco, il consigliere comunale delegato alle funzioni di studio, proposta e sviluppo di progetti specifici nell’ambito delle politiche per la sicurezza Nicolò Naclerio, il comandante della polizia locale Massimo Parolin.

Istituzione del Nucleo operativo speciale

Il Nos, Nucleo operativo speciale, è stato costituito nei primi mesi del 2020 dall’amministrazione comunale di concerto con il comando di polizia locale, in affiancamento all’unità Antidegrado. L’istituzione è stata, quindi, formalmente ratificata dal consiglio comunale con la riorganizzazione del corpo di polizia locale, avvenuta con la rivisitazione dell’organigramma.

Formata da cinque agenti e due ufficiali di polizia giudiziaria, nonché da un nucleo cinofilo istituito nel 2020, l’unità operativa Nos è stata destinata in via prioritaria alle operazioni di contrasto allo spaccio, detenzione e uso di sostanze stupefacenti.

Tra le attività principali ci sono quelle di osservazione, controllo e pedinamento in borghese e successivo accertamento e contestazione dei reati di cui al Testo unico sulla droga, il Dpr 309/1990, nelle aree cittadine che presentano maggiori criticità, anche con l’ausilio del sistema di videosorveglianza sul territorio.

Il Nos è stato premiato da Anci in relazione all’attività messa in atto nel 2020 quando, nonostante il periodo di pandemia, il nucleo ha portato a termine con successo numerose operazioni antidroga di polizia giudiziaria.

Nello specifico, sono state eseguite 143 attività di contrasto allo spaccio di droga; 24 persone sono state denunciate per spaccio mentre 6 sono state arrestate in flagranza per il medesimo reato. Sono state 118 le persone segnalate alla Prefettura per il possesso di stupefacenti ad uso personale. 30 sono state le perquisizioni eseguite d’iniziativa, sia su persone che in appartamenti, alla ricerca di sostanze stupefacenti. 350 sono state le persone identificate, il 10 per cento delle quali è stato sottoposto a rilievi foto dattiloscopici.

Sempre in tema di sicurezza urbana, sono state indagate 15 persone per reati predatori o contro il patrimonio.

13 tassisti abusivi sono stati individuati e identificati mediante una scrupolosa attività di osservazione, controllo e pedinamento durata circa un mese, che ha permesso di accertarne l’effettiva attività, principalmente diretta ad una clientela solitamente dedita all’attività di spaccio di sostanze stupefacenti e prostituzione. Tale attività ha portato al sequestro ai fini della confisca di 5 veicoli utilizzati per tale attività illecita.

Infine, sono stai 10 i parcheggiatori abusivi molesti individuati, identificati e sanzionati in prossimità dell’ospedale civile.