Plastic free, domenica raccolta dei rifiuti nella zona di Monte Berico

In occasione della data nazionale di raccolta dei rifiuti organizzata dall’associazione Plastic Free, domenica 26 settembre si svolgerà il sesto appuntamento di pulizia del territorio nei quartieri di Vicenza. Questa volta il ritrovo è in piazzale della Vittoria a Monte Berico, alle 8, per un’attività itinerante che toccherà diversi luoghi della zona: il parco Ex Colonia Bedin Aldighieri, le scalette di Monte Berico, il Museo del Risorgimento e della Resistenza, l’oasi Valletta del Silenzio e le vicinanze di villa Valmarana ai Nani.

Sarà presente anche l’assessore all’ambiente del Comune di Vicenza Simona Siotto. I partecipanti saranno divisi in gruppi e dovranno munirsi di scarpe comode, di una borraccia d’acqua e di guanti da lavoro.

L’iniziativa è il frutto del protocollo d’intesa sottoscritto da Comune e Plastic Free, associazione che promuove e organizza iniziative di volontariato per la lotta contro la plastica e di sensibilizzazione dei cittadini sulla cura del territorio e sul tema dell’abbandono dei rifiuti.

I rifiuti raccolti saranno ritirati e smaltiti da Aim ambiente (Gruppo Agsm Aim)

Ufficio stampa