Con la Porsche a tutto gas e contromano in città: revoca della patente e denuncia per un vicentino

La Guardia di Finanza di Vicenza ha denunciato per resistenza a pubblico ufficiale un cittadino italiano che, nei giorni scorsi, si era reso pericoloso di una mirabolante fuga alla guida della sua Porsche Carrera 911. Il soggetto, residente a Thiene, cittadino italiano, è stato sanzionato per diverse violazioni al codice della strada e la patente gli è stata revocata; inoltre, il questore ha disposto l’allontanamento per tre anni dal capoluogo cittadino.

Il tutto è successo qualche giorno fa, quando i finanzieri hanno visto la Porsche effettuare un sorpasso non consentito per poi darsi alla fuga compiendo numerose manovre pericolose nel centro cittadino e a fuggire dopo 20 minuti di inseguimento. Grazie alla targa e ad altre informazioni acquisite, oltre alle registrazioni delle telecamere di videosorveglianza, i militari sono riusciti a trovare il conducente e a ricostruire le infrazioni commesse.

In particolare, il fuggitivo ha più volte percorso, contromano e a velocità sostenuta, alcune principali strade e vie del centro cittadino, mettendo in serio pericolo l’incolumità di potenziali, ignari passanti. In una occasione, infatti, dall’esame delle telecamere visionate dalle Fiamme Gialle è emerso che, in un tratto percorso contromano, a pochi secondi dal passaggio a velocità sostenuta del veicolo, è transitato un ciclista. Pertanto, il soggetto è stato sanzionato per le plurime violazioni al codice della strada, nonché segnalato alla locale Procura della Repubblica per il reato di resistenza a pubblico ufficiale e al Prefetto di Vicenza per l’adozione del provvedimento di revoca della patente di guida.



Il servizio si inserisce nelle diuturne attività di controllo economico del territorio e concorso del Corpo alla

sicurezza interna ed esterna del Paese, mediante attività investigative e altri interventi ispettivi riconducibili alle funzioni e alle responsabilità “strutturalmente” attribuite alla Guardia di Finanza quale polizia giudiziaria a competenza generale e Forza di Polizia. Si tratta, peraltro, di specifici controlli su strada e di polizia che sono stati intensificati in occasione del periodo estivo.