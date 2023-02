ALTO VICENTINO – Settantenne cade e grida per ore, interviene il Soccorso Alpino (FOTO)

Le grida d’aiuto, avvertite dopo un paio di ore, fanno scattare l’allarme. Nella serata di ieri, al rientro da una camminata sul sentiero che conduce in vetta al Monte Summano, una settantenne di Piovene Rocchette, è inciampata mettendo male un piede. Partita per una passeggiata senza cellulare, la donna stava tornando indietro quando, a circa 300 metri di quota, si è fatta male alla caviglia e non è stata più in grado di proseguire. Ha quindi iniziato a gridare “aiuto”, finché dei passanti più sotto l’hanno sentita, raggiunta e hanno contattato il 118.

Allertato verso le 17:15, il Soccorso alpino di Schio ha inviato una squadra che, seguendo le indicazioni delle persone che avevano chiamato, è arrivata dall’infortunata. Dopo averle prestato le prime cure, i sei soccorritori hanno imbarellato la donna, per trasportarla fino al rendez vous con l’ambulanza, partita in direzione dell’ospedale di Santorso. L’intervento si è concluso verso le 19:30.