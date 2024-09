Pioggia intensa su Vicenza: disagi e allagamenti

Una forte perturbazione si è abbattuta sulla città nel tardo pomeriggio di ieri, causando intensi e prolungati allagamenti che hanno colpito strade e scantinati. Squadre della protezione civile, polizia locale e Amcps sono state impegnate nella gestione di diverse situazioni critiche, con particolare attenzione alla zona est della città.

Tra le aree maggiormente colpite, si segnalano gli allagamenti al sottopasso di Settecà e a quello di via Vittime Civili di Guerra, che sono stati chiusi al traffico. Altre strade coinvolte includono strada di Ca’ Balbi, via Bachelet, strada delle Caperse, strada del Tormeno e strada della Commenda, con Viacqua pronta ad attivare gli impianti di protezione sotto la propria gestione per far fronte all’emergenza.

Le precipitazioni e i forti temporali continueranno per tutta la notte e il sindaco Giacomo Possamai ha ordinato l’apertura del Centro operativo comunale (Coc) presso il comando di polizia locale. Il sindaco sta coordinando il monitoraggio della situazione insieme agli assessori Matteo Tosetto (protezione civile) e Cristiano Spiller (mobilità).