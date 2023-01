Piccole Dolomiti, ecco il progetto per lo sviluppo turistico

Nei prossimi quattro anni, Recoaro Terme e il territorio delle Piccole Dolomiti saranno al centro di interessanti opportunità di sviluppo grazie, in particolare, alle risorse pubbliche messe a disposizione dal PNRR con il Bando Borghi per Recoaro Terme, dal Bando “Green Communities” per tutto il territorio dell’Unione Montana, e dai Fondi di Confine.

Un’opportunità che può essere colta, in primis, dalle imprese del turismo (dai pubblici esercizi alle attività di alloggi e altro ancora), chiamate a contribuire alla crescita di un settore che può diventare ancor più un volano economico importante per il territorio, con ricadute positive su tutti gli altri comparti.

Come affrontare questi cambiamenti? Una risposta arriva da Esac Formazione (struttura di riferimento di Confcommercio Vicenza nell’aggiornamento professionale) che ha messo a punto un progetto, totalmente finanziato dal Fondo Sociale Europeo Plus attraverso la Regione del Veneto, riservato a lavoratori, titolari di imprese e liberi professionisti del settore turismo che operano nell’area dell’Unione Montana Pasubio Piccole Dolomiti, vale a dire nel territorio dei Comuni di Recoaro Terme, Monte di Malo, Piovene Rocchette, Posina, San Vito di Leguzzano, Santorso, Schio, Torrebelvicino, Valdagno, Valli del Pasubio. Ambito al quale si aggiungono gli operatori turistici dei comuni di Arsiero, Crespadoro e Tonezza.

“Il progetto – spiega Maurizio Facchin, presidente della Delegazione Confcommercio di Recoaro Terme – intende accompagnare gli operatori del settore nella crescita e riqualificazione delle proprie competenze e dei servizi offerti, grazie a percorsi di formazione e consulenza. Per noi si apriranno, dunque, prospettive importanti, perché è chiaro che lo sviluppo delle infrastrutture e il rafforzamento della promozione, cui assisteremo nel prossimo futuro, deve essere anche accompagnata da un aggiornamento dell’organizzazione del lavoro, così come delle strategie di mercato e in generale di tutto il modello di business delle nostre imprese. Non possiamo lasciarci sfuggire le grandi opportunità che il Pnrr e gli altri fondi porteranno con sé”.

Per conoscere le particolarità del progetto e le iniziative ad esso connesse, lo staff di Esac e Confcommercio Vicenza, in collaborazione con l’Amministrazione Comunale, ha organizzato un incontro di presentazione che si terrà giovedì 2 febbraio 2023alle ore 14.00 al Teatro Comunale di Recoaro Terme.

Per qualsiasi chiarimento o informazione, è possibile contattare gli uffici di Esac Formazione al numero 0444 964300 o il Mandamento Confcommercio di Valdagno, al numero 0445 406100.