Pescare Show, a Vicenza un weekend all’insegna della pesca sportiva

Un weekend all’insegna della passione per la pesca: sabato 3 e domenica 4 febbraio in fiera a Vicenza va in scena Pescare Show, il salone della pesca sportiva e della nautica da diporto di Italian Exhibition Group (IEG). L’appuntamento è dedicato alla fishing community per scoprire tutte le novità del settore: dagli strumenti di pesca alle imbarcazioni da diporto, dai materiali più innovativi alle tecniche dei campioni. L’evento riunisce produttori, importatori e rivenditori affiancati da artigiani impegnati in creazioni uniche, ma anche le associazioni nazionali ed europee più importanti del settore: da FIPSAS – Federazione Italiana Pesca Sportiva e Attività Subacquee, a EFFTA – European Fishing Tackle & Trade Association e EFFA – European Fly Fishing Association.

AREE SPECIALI E TANTI EVENTI ESPERIENZIALI

Pescare Show coinvolgerà principianti e professionisti, coi più piccoli potranno imparare divertendosi con i laboratori e le simulazioni di pesca nell’acquario mobile Aquademo, mentre i più esperti potranno entrare in contatto con le novità del settore e incontrare personaggi di riferimento del settore. Tra le attività esperienziali, le prove di lancio nelle casting pool, l’esperienza a 360° nel mondo della pesca a mosca nell’area Fly Tying Experience, con i costruttori di mosche artificiali dall’Italia e dall’estero. In fiera anche il percorso per approcciarsi al settore in modo professionale con il 4° corso per guide di pesca organizzato dal media partner di manifestazione H2O Magazine, in cui verranno svelati anche i vincitori della prima edizione del concorso fotografico internazionale H2O International Photo Contest, per dare spazio alla creatività dei partecipanti.

A TU PER TU CON GLI INFLUENCER DELLA PESCA

A Pescare Show le dimostrazioni di esperti di pesca sportiva, per illustrare i segreti delle diverse tecniche, ma anche incontri con content creator e giovani appassionati di pesca con cui confrontarsi sui temi caldi per il futuro della disciplina. Attesi influencer come Andrea Petetta, Luca Quintavalla, Stefano Adami, Nicola Petrucci, Guglielmo De Brasi e Leo Raimondo, Matteo Menichini e Eva Cuccu, Francesco Menotta, Emanuele Poletto, Riccardo Camponovo, Simone Buccomino e Roberto Lancia, saranno presenti nel Social Media Village, area in cui condividere i momenti più belli dell’evento sui social network.

GLI EVENTI E LE PREMIAZIONI

In programma anche momenti di approfondimento con i convegni della Regione Veneto e di FIPSAS – Federazione Italiana Pesca Sportiva e Attività Subacquee per fare il punto sulle novità di settore. Tra i temi affrontati, il percorso verso una restrizione legislativa sull’uso del piombo e della plastica nella pesca sportiva, in un talk che vedrà gli interventi di Ugo Claudio Matteoli, presidente CIPS – Confédération internationale de la pêche sportive e presidente FIPSAS, Jan Kappel, Pubblic Affair Officer di EFFTA – European Fishing Tackle & Trade Association, e tre europarlamentari: Paolo Borchia, europarlamentare Lega, Alessandra Moretti, europarlamentare PD, Pietro Fiocchi, europarlamentare Fratelli d’Italia (sabato 3 febbraio, 10.00).

Tra i convegni, anche la presentazione del portale cartografico interattivo della Carta ittica regionale, gli interventi di Ugo Claudio Matteoli, presidente FIPSAS, Barbara Grava Vanin, Regione del Veneto, U.O. Pianificazione e Gestione risorse ittiche e FEAMP, e di Cristiano Corazzari, assessore alla Cultura, Sport, Territorio, Sicurezza, Parchi, Caccia, Pesca, Flussi migratori (sabato 3 febbraio, 12.00).

Sabato 3 febbraio alle 14, nel Teatro Palladio interno al quartiere fieristico, ci sarà anche la consegna delle medaglie d’oro, d’argento e di bronzo agli atleti che si sono distinti nelle gare internazionali delle discipline FIPSAS.

Domenica 4, alle 10.30, la conferenza stampa di presentazione dei mondiali di pesca sportiva in Italia nel 2024, a cura di FIPSAS.