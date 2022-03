Paura in Veneto: boom sonico e fortissimo boato

Con ciò che sta accadendo in queste settimane in Ucraina, qualcuno ha pensato al peggio in una vasta area del Veneto (principalmente in provincia di Verona, ma anche a Venezia e nel Trevigiano) e a Brescia e Milano. Segnalazioni anche dalla costa e dal Rodigino. La causa è un boom sonico provocato da un aereo con l’effetto di una scossa di terremoto accompagnata da un forte boato. Il boom sonico è un’onda d’urto generata da un aereo che supera la velocità del suono. Decine le telefonate ai vigili del fuoco.

Quando un velivolo viaggia a velocità supersonica, la pressione di disturbo creata, o suono, che genera, si estende in tutte le direzioni con questi effetti sulle abitazioni. Il boato raggiunge luoghi diversi in momenti diversi.