Paura in autostrada a Vicenza: scontro fra due camion (VIDEO)

Poco dopo le 12:00 di mercoledì 3 luglio, i vigili del fuoco sono intervenuti sull’autostrada A4 tra gli svincoli di Vicenza Ovest e Montecchio Maggiore, in direzione Milano, a causa di un incidente tra due mezzi pesanti. Fortunatamente, nessuna persona è rimasta ferita.

Un autoarticolato straniero, per cause ancora in corso di accertamento, ha colpito con il lato destro del mezzo un altro camion che lo precedeva, subendo gravi danni alla cabina di guida. L’autista e una passeggera presenti sull’autoarticolato sono rimasti illesi, così come il conducente dell’altro camion.

I vigili del fuoco, accorsi con due automezzi, hanno messo in sicurezza l’autoarticolato danneggiato, fermo sulla terza corsia. Il conducente e la passeggera sono stati assistiti sul posto dal personale sanitario del Suem.

Il traffico autostradale, particolarmente intenso, è stato inizialmente bloccato e successivamente canalizzato prima su una corsia e poi su due, per permettere i soccorsi. Sul posto sono intervenuti anche la polizia stradale e il personale ausiliario dell’autostrada.

Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco si sono concluse dopo circa un’ora.