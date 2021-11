Panico in Piazza Matteotti: spara dal terrazzo, denunciato giovane

Paura in piazza Matteotti a Vicenza dove alcuni passanti e titolari di bar della zona hanno contattato, allarmati, il 113; le segnalazioni parlavano di numerosi colpi di arma da fuoco esplosi dalla terrazza di un appartamento che si affaccia sulla piazza.

Le chiamate, giunte in sequenza ravvicinata, hanno indotto gli Agenti delle Volanti ad intervenire con la massima attenzione, muniti di protezioni e giubbotti anti-proiettili.

Arrivati sul posto e raccolte le indicazioni dei testimoni, hanno subito individuato l’appartamento da cui un giovane era stato indicato quale autore degli spari. Quindi, una volta entrati nell’appartamento, il ragazzo ha subito ammesso le sue colpe.

Il ventiquattrenne, incensurato, ha consegnato la pistola, una perfetta replica di una Beretta 92. Sul pavimento di casa 3 dei 5 bossoli esplosi poco prima dell’arrivo delle Volanti; gli altri sono stati rinvenuti sull’asfalto, al termie della bonifica degli Agenti.

La pistola, che al momento del sequestro, era sfornita del prescritto tappo rosso, è stata posta sotto sequestro, unitamente alle numerose cartucce (tutte a salve, come quelle esplose dal giovane) rinvenute nella abitazione e nella disponibilità del responsabile.

Terminato il sopralluogo, gli Agenti hanno accompagnato il reo presso gli uffici di Viale Mazzini dove è stato sottoposto alle previste procedure di fotosegnalamento.

Per il giovane, oltre al sequestro, la denuncia in stato di libertà alla competente A.G.