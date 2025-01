Padova imbrattata con 27 scritte contro Polizia e istituzioni: da Ramy alle minacce di morte

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO

La Questura di Padova ha completato una mappatura di 27 scritte ingiuriose e violente contro la polizia e le istituzioni, segnalate in diverse aree della città. Le scritte, molte delle quali recenti, sono state individuate grazie anche alle segnalazioni dei cittadini tramite l’applicazione della Polizia di Stato YouPol.

Sulla base delle rilevazioni, il questore Marco Odorisio ha incaricato le pattuglie della Digos e dell’Ufficio Prevenzione Generale Soccorso Pubblico di monitorare strade e piazze, includendo il quartiere Arcella e il territorio comunale entro la circonvallazione interna.

Tra le frasi vergate in nero sui muri si leggono slogan come “ACAB”, “Fuori gli sbirri”, “L’unico sbirro buono è quello morto”, “Fuoco a Stato e Chiesa” e “Padova antifascista”. Alcune scritte fanno riferimento a eventi specifici, come “Vendetta per Ramy”.

La Digos ha trasmesso alla Procura della Repubblica un’informativa per il reato di vilipendio delle Istituzioni, mentre il questore ha formalizzato una segnalazione all’Amministrazione Comunale con l’elenco delle zone interessate, chiedendo l’immediata cancellazione delle scritte.

L’operazione rappresenta un segnale della volontà di contrastare ogni forma di incitazione alla violenza e di garantire il decoro urbano, rispondendo alle preoccupazioni della cittadinanza.