Padova calcio sotto choc: Liguori condannato a 3 anni e 4 mesi per violenza sessuale

Un fulmine a ciel sereno sul Calcio Padova. L’attaccante Michael Liguori, uno dei punti di forza della compagine biancoscudata (nell’ultima gara contro il Vicenza ha segnato il gol della vittoria) è stato condannato dal Tribunale di Teramo a 3 anni e 4 mesi di reclusione per violenza sessuale. La sentenza di primo grado riguarda fatti avvenuti nel 2018. Secondo l’accusa, il calciatore, assieme ad un amico (i due al tempo erano 19enne) avrebbero abusato di due ragazze minorenni (di 14 anni e mezzo e 16 anni). Il suo avvocato ha annunciato che presenterà ricorso in appello, definendo la decisione ingiusta. Secondo la difesa i rapporti erano consenzienti.

Da parte del Calcio Padova una comunicazione stampa in merito: Il Calcio Padova ha appreso nel pomeriggio di ieri la notizia relativa alla sentenza di primo grado che riguarda il proprio giocatore Michael Liguori.

Il presidente Francesco Peghin e l’amministratore delegato Alessandra Bianchi hanno dichiarato che la società non esprimerà alcun tipo di valutazione in merito alla vicenda fintantoché la Giustizia non si sarà espressa con una sentenza definitiva in ultimo grado di giudizio.

Non è il solo caso che riguarda il Padova e il centrocampista Carmine Cretella, in merito ad una presunta violenza sessuale che sarebbe stata perpetrata ai danni di una ragazzina poco più che 14enne del Milanese nel 2020 (periodo del lockdown). Indagato anche il compagno Carmine Crisci. All’epoca i due avevano 18 anni. Anche in questo caso la difesa sostiene che i rapporti erano consenzienti. I due sono stati rinviati a giudizio nel febbraio 2022