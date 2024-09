Ovest Vicentino – Si schianta contro un palo e lo abbatte: automobilista miracolato

La notte scorsa, alle 3:45, i vigili del fuoco sono intervenuti in Viale Trieste a Montecchio Maggiore nei pressi dei magazzini Ramonda per un’auto finita contro un cordolo che divide la carreggiata, abbattendo anche il palo dell’illuminazione pubblica: illeso l’autista.

I vigili del fuoco accorsi da Arzignano, hanno messo in sicurezza l’auto. Nessun danno fisico per l’autista venuto fuori incolume dall’auto.

I carabinieri hanno deviato il traffico ed eseguito i rilievi del sinistro. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate dopo circa un’ora.