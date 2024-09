Ovest Vicentino – Giovane rapito, minacciato e rapinato da connazionali: due arresti

Il 31 agosto 2024, a Castelgomberto (VI), un giovane indiano di 27 anni è stato avvicinato da tre connazionali della stessa età, conosciuti in precedenza. Fingendo di voler trascorrere del tempo insieme, i tre lo hanno persuaso a salire a bordo di un furgone. Una volta giunti in un luogo isolato, i tre uomini lo hanno attaccato con violenza e minacce, rubandogli il portafogli e i documenti d’identità. Hanno quindi richiesto una somma considerevole di denaro in cambio del passaporto, da consegnare in una data e un luogo futuri.

Nonostante l’abbandono nel cuore della notte in una zona rurale, il giovane non si è scoraggiato. A piedi, è riuscito a raggiungere la Stazione Carabinieri di Trissino (VI), dove ha presentato una denuncia formale dell’accaduto e si è offerto pienamente collaborativo con le autorità per identificare gli aggressori. Le indagini immediate, condotte dall’Aliquota Operativa della Compagnia Carabinieri di Valdagno in collaborazione con la Procura della Repubblica di Vicenza, hanno permesso di individuare luogo e data dell’incontro successivo.

Il 3 settembre, nel tardo pomeriggio, due uomini, ignari della sorveglianza dei Carabinieri nelle vicinanze, si sono presentati all’appuntamento. Dopo il trasferimento della somma concordata, i militari hanno agito prontamente, arrestando i responsabili del crimine. Due di loro sono stati ristretti nel carcere di Vicenza in attesa del processo, mentre il terzo è stato denunciato a piede libero. Successivamente, entrambi gli arresti sono stati convalidati dal Giudice, che ha disposto la detenzione domiciliare per entrambi.