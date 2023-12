Ospedale di Vicenza: sotto l’albero un assegno per l’Oculistica

Oggi la presentazione della donazione di 10.000 euro da parte di Banca del Veneto Centrale.

Sarà utilizzata per acquistare nuove dotazioni per il reparto

Il Natale porta al reparto di Oculistica dell’ospedale San Bortolo un dono inatteso: si tratta di una donazione di 10 mila euro da parte della Banca del Veneto Centrale, che è stata presentata ufficialmente questa mattina durante una breve cerimonia alla presenza della dott.ssa Maria Giuseppina Bonavina, Direttore Generale dell’ULSS 8 Berica; del dott. Roberto Cian, Direttore del reparto e dei rappresentanti dell’Istituto di credito.

I fondi saranno utilizzati per acquistare un nuovo microscopio speculare/endoteliale che sarà utilizzato per prestazioni a pazienti ambulatoriali e ricoverati; una dotazione destinata a potenziare ulteriormente l’attività del reparto di Oculistica dell’ospedale di Vicenza, dove ogni anno vengono eseguiti: 7500 interventi di cui 3800 interventi di cataratta, 50 trapianti di cornea, 70 interventi per il glaucoma, 3000 iniezioni intravitreali, 600 distacchi di retina, 30.000 prestazioni ambulatoriali ed esami diagnostici.

Un reparto all’avanguardia a livello regionale e nazionale, all’interno del quale vengono trattate tutte le patologie della vista e che si contraddistingue per una specializzazione particolare in chirurgia vitreoretinica, trapiantistica corneale, glaucomi, patologie orbitarie e trattamento delle maculopatie degenerative.

«Il reparto di Oculistica è uno dei tanti fiori all’occhiello del San Bortolo e più in generale della sanità Veneta – sottolinea la dott.ssa Bonavina – e questa donazione naturalmente non solo sarà utile a potenziarne ulteriormente le dotazioni, ma rappresenta anche una ulteriore dimostrazione, per tutto il personale sanitario che vi opera, della grande stima e considerazione che l’Oculistica del San Bortolo ha saputo conquistare nel corso degli anni. Ringrazio quindi la Banca del Veneto Centrale per questa donazione, che conferma ancora una volta la grande generosità del territorio e il suo attaccamento all’ospedale San Bortolo».

Per il reparto di Oculistica, le nuove dotazioni che saranno acquistate grazie a questi fondi si inseriscono in un piano più ampio di ulteriori sviluppi futuri: «L’obiettivo – sottolinea il dott. Cian – grazie al contributo di questa innovazione tecnologica, è la riduzione della lista di attesa per una migliore accessibilità alla cura, un aumento della qualità del servizio e un’ottimizzazione dei risultati visivi sia nel settore cataratta che nel trapianto di cornea perforante e lamellare.

Un impegno, quello del reparto di Oculistica, che valorizza ulteriormente l’iniziativa di Banca del Veneto Centrale, come sottolinea il Presidente Ing. Gaetano Marangoni «La donazione rientra nel progetto che da diversi anni viene deliberato dal nostro CDA con l’intento di sostenere con segni tangibili i presidi ospedalieri della zona di competenza territoriale della Banca. – continua Marangoni – Il tema della solidarietà ci sta particolarmente a cuore e per noi essere banca significa anche fornire un contributo concreto alle necessità delle comunità nelle quali operiamo. È scritto nel nostro statuto, la banca si distingue per il proprio orientamento sociale e per la scelta di costruire il bene comune».