Un’opera da 350mila euro, co-finanziata dalla Regione, per rispondere a una forte criticità idraulica nel territorio di Trissino: l’assessore regionale Gianpaolo Bottacin nei giorni scorsi si è recato in sopralluogo con il Sindaco Davide Faccio in zona Masieri, che sarà interessata dalla realizzazione di un nuovo scolmatore. Servizio di Elisa Santucci.