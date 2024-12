Nuovi commendatori e cavalieri nel Vicentino: da Noventa a Bassano

Nella foto: coro e dall’orchestra del Liceo Musicale Pigafetta. Direzione del Prof. Michele Sguotti e al coordinamento del Prof. Roberto De Maio.

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO

CLICCA QUI

Nella mattinata odierna, presso la Sede di rappresentanza della Prefettura, il Prefetto di Vicenza Filippo Romano ha consegnato nove Onorificenze dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana (O.M.R.I.). Le onorificenze, concesse con Decreto del Presidente della Repubblica il 2 giugno 2024, sono state attribuite a cittadini della provincia che si sono distinti per particolari benemerenze verso la Nazione.

Alla cerimonia hanno partecipato i Sindaci dei comuni di residenza degli insigniti e diverse Autorità civili e militari, tra cui il Sindaco di Vicenza Giacomo Possamai, il Presidente della Provincia Andrea Nardin, il Presidente della Camera di Commercio Giorgio Xoccato, i vertici delle Forze dell’Ordine e dei Vigili del Fuoco di Vicenza, e il Comandante del COESPU, generale Giuseppe de Magistris.

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO

CLICCA QUI

I titoli conferiti

Nel corso della cerimonia, il Prefetto Romano, affiancato dalle Autorità presenti, ha attribuito:

Due diplomi di “Commendatore” : Dott. Pierangelo Cangini (Vicenza) Dott. Vinicio Bulla (Schio)

: Sette diplomi di “Cavaliere” : Dott.ssa Chiara Garbin (Vicenza) Sig. Maurizio Vito Bassani (Bassano del Grappa) Dott. Giuseppe Visonà (Brendola) Sig. Antonio Tangredi (Caldogno) Sig. Leone Carollo (Lugo di Vicenza) Sig. Giampietro Omenetto (Noventa Vicentina) Sig. Luigi Cortelletti (Velo d’Astico)

:

Un tributo ai valori civici e sociali

Nel suo intervento, il Prefetto Romano ha sottolineato l’importanza di celebrare il merito, definendo gli insigniti «l’odierna nobiltà del nostro Paese». Ha inoltre evidenziato come il loro esempio rappresenti un modello di senso civico e dedizione, testimoniato attraverso l’impegno nel campo imprenditoriale, sociale, filantropico, umanitario, e nei lunghi servizi nelle carriere civili e militari.

L’accompagnamento musicale

Ad arricchire la cerimonia, l’orchestra e il coro del Liceo Musicale Pigafetta di Vicenza, diretti dai professori Roberto De Maio e Michele Sguotti. Gli studenti hanno eseguito l’Inno nazionale, emozionando i presenti, e altri brani che hanno scandito i momenti più significativi della mattinata.

Un evento che ha reso omaggio a chi, con dedizione e impegno, rappresenta un punto di riferimento per la comunità vicentina e per l’intera Nazione.

Le motivazioni:

COMUNE DI VICENZA

1° INSIGNITO

Commendatore Pierangelo CANGINI

Funzionario della Telecom S.p.A. attualmente in quiescenza, dal 1985 al 1988 ha rivestito diversi incarichi politici di rilievo, tra i quali quello di capogruppo in Consiglio Comunale e Segretario cittadino della Margherita, fino alla nascita del Partito Democratico, di cui è stato Presidente dal 2015 al 2018.

Particolarmente attivo in ambito culturale, è stato Vicepresidente della Scuola di Cultura Cattolica “Mariano Rumor” nonchè membro del Consiglio di Amministrazione del settimanale “La Voce dei Berici” e della “Fondazione Mariano Rumor”.

Altrettanto rilevante il suo impegno nel volontariato sociale, dal 2003 è Presidente dell’Opera Pia “Francesco Nado”, che contribuisce all’attività di un Consultorio Familiare di ispirazione cattolica e che, annualmente, devolve contributi alla Caritas Diocesana.

È Componente del Consiglio Direttivo del Centro Servizi per il Volontariato di Vicenza.

Ha fatto parte del Consiglio di Amministrazione della Fondazione Università Adulti Anziani di Vicenza.

2° INSIGNITO

Cavaliere Chiara GARBIN

Funzionario pubblico, presta la propria attività lavorativa presso la Direzione Turismo della Regione Veneto – Distaccamento di Vicenza.

Responsabile, per anni, del Servizio di Protezione Civile della Provincia di Vicenza, ha partecipato, nella veste di coordinatrice, a diverse emergenze locali, regionali e nazionali, tra le quali il sisma in Abruzzo nel 2009, l’alluvione a Vicenza nel 2010, il sisma che ha colpito il centro Italia nel 2016 e l’emergenza neve, sempre in centro Italia, nel 2017.

È stata responsabile della Sala Operativa Provinciale di Vicenza durante la pandemia da Covid-19.

Grazie alla sua pluriennale esperienza nell’ambito della protezione civile, è stata relatrice in numerosi convegni per cittadini, amministratori, studenti, volontari e università.

È volontaria della Protezione Civile del Gruppo Comunale di Vicenza e coordinatrice provinciale dell’Associazione “Fare Ambiente”, movimento ecologista europeo per la tutela dell’ambiente e dell’ecosistema.

COMUNE DI BASSANO DEL GRAPPA

3° INSIGNITO

Cavaliere MAURIZIO VITO BASSANI

Noto barbiere della Città di Bassano del Grappa, ha iniziato a lavorare nel 1973 nella storica barberia del padre, grazie al quale ha maturato una pluriennale esperienza e una grande professionalità. Nel 2007 è subentrato nella gestione dell’impresa, incrementandone ulteriormente l’attività. Sempre a servizio della collettività, ha continuato- e continua ancora oggi -ad accogliere nel proprio laboratorio anche apprendisti e studenti, ai quali tramanda l’antica e nobile arte del “maestro di forbici”.

Nel 2016 la Regione Veneto ha conferito alla sua barberia il titolo di “Impresa Artigiana Storica”.

COMUNE DI BRENDOLA

4° INSIGNITO

Cavaliere Giuseppe VISONA’

Medico Chirurgo in quiescenza, sino al dicembre 2019 è stato medico di famiglia nel Comune di Brendola.

Da sempre impegnato nella vita di comunità, ha ricoperto vari incarichi in gruppi ed associazioni culturali e di volontariato.

Nel 1983 ha fondato l’Associazione Genitori di Brendola e, negli anni successivi, la Polisportiva Brendola, la Cooperativa Centro Studi Berici e la Fondazione “Paolino Massignan dopo di Noi”, struttura al servizio delle persone con disabilità.

Nel 2004 ha istituito la prima “Medicina di Gruppo” del Veneto e nel 2006 ha avviato la prima Unità Territoriale di Assistenza Primaria.

E’ attualmente Presidente della Fondazione “Polo dell’Infanzia di Brendola”, nata nel 2021 in accordo con l’Amministrazione comunale di Brendola allo scopo di favorire servizi utili alla crescita e alla formazione dei bambini e ragazzi, nonché finalità di solidarietà sociale nel settore della beneficenza e dell’assistenza.

COMUNE DI CALDOGNO

5° INSIGNITO

Cavaliere Antonio TANGREDI

Primo Luogotenente dell’Aeronautica Militare.

Ha prestato servizio presso il Comando Aeroporto di Cameri (in provincia di Novara) e presso il 10° Gruppo Manutenzione Elicotteri di Vicenza.

Attualmente è impiegato presso il Gruppo Efficienza Velivoli del 51° Stormo di Istrana.

Ha partecipato a varie missioni nei territori dell’Ex Jugoslavia, in Kossovo e in Afghanistan, ricevendo diverse Medaglie NATO per i servizi resi e altri riconoscimenti di rilievo.

È tra i fondatori dell’Associazione Sottufficiali d’Italia- sezione di Vicenza, dove attualmente riveste la carica di Consigliere.

Particolarmente impegnato nell’ambito del volontariato, in qualità di membro del Corpo Italiano di Soccorso dell’Ordine di Malta ha partecipato anche alle operazioni di soccorso in favore dei terremotati dell’Aquila e dell’Emilia Romagna.

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO

CLICCA QUI

COMUNE DI LUGO DI VICENZA

6° INSIGNITO

Cavaliere Leone CAROLLO

Dipendente dell’Azienda Sanitaria Locale attualmente in pensione, ha rivestito incarichi di responsabilità nella gestione e controllo dei servizi economali.

È stato Consigliere comunale e Capogruppo di maggioranza nel Comune di Lugo di Vicenza nonché membro del Consiglio Direttivo del Consorzio di Vigilanza Urbana del Comune di Thiene.

Ha rivestito il ruolo di membro laico del consiglio “Ente Casa del Clero di Vicenza” e l’incarico di Direttore con procura della casa di riposo “R.S.A. Novello” di Vicenza.

È stato fondatore e Presidente dell’Associazione “Lugo Solidale APS”.

Ha costantemente dimostrato un forte impegno nel sociale e nell’aiuto alle persone meno fortunate, è volontario presso l’UNITALSI di Bassano del Grappa e Consigliere nazionale e componente dell’Esecutivo di Presidenza dell’ANCeSCAO, Associazione Nazionale Centri Sociali, Comitati Anziani e Orti.

COMUNE DI NOVENTA VICENTINA

7° INSIGNITO

Cavaliere Giampietro OMENETTO

Proprietario dell’allevamento di bovini “La Fattoria” di Noventa Vicentina.

Ha iniziato la sua attività di allevatore negli anni ottanta. Alla fine del 2000 ha realizzato una delle prime filiere eco-sostenibili nel Veneto attraverso la combinazione dell’allevamento di bestiame, della produzione di alimenti e l’utilizzo di un impianto di biogas per fornire energia elettrica e riscaldamento all’azienda di sua proprietà.

Ha rivestito la carica di Assessore del Comune di Albettone e quella di Consigliere provinciale dell’Associazione Confagricoltura di Vicenza.

È stato inoltre Consigliere di Unicarve (Associazione Produttori Carni Bovine del Triveneto) e Vicepresidente della società ciclistica “Nova Gens” e membro del Rotary Club di Arzignano.

A riconoscimento dell’elevato livello qualitativo della sua azienda, ha ricevuto dall’Ente Fiera di Vicenza, 6 medaglie d’oro e 2 d’argento.

La Camera di Commercio di Vicenza gli ha inoltre conferito il diploma “Aquila di Diamante”, per la cinquantennale attività come agente di commercio.

COMUNE DI SCHIO

8° INSIGNITO

Commendatore Vinicio BULLA

Imprenditore. È fondatore, rappresentante legale e socio amministratore della RIVIT SpA di Caltrano, azienda leader mondiale nella produzione di tubi e raccordi in acciaio inox e leghe speciali per piattaforme petrolifere ed aziende chimiche.

Molteplici sono le iniziative avviate negli anni a favore dei propri dipendenti, tra le quali il sostegno alla natalità, attraverso varie formule di agevolazione economica per le spese per asili nido e scuole d’infanzia in favore dei figli dei lavoratori dell’azienda.

Numerose sono altresì le donazioni effettuate a sostegno di enti, associazioni, parrocchie e a favore di alcune missioni che operano in Africa e Sud America.

È cittadino onorario del Comune di Caltrano e ha ricevuto numerosi attestati e riconoscimenti da parte dell’Associazione Nuova Montagna Caltranese per il sostegno offerto nei confronti di diverse organizzazioni di volontariato che operano nel mondo.

COMUNE DI VELO D’ASTICO

9° INSIGNITO

Cavaliere Luigi CORTELLETTI

Consigliere comunale di Velo d’Astico e Consigliere dell’Unione Montana Alto Astico, lavora presso l’azienda metalmeccanica “Matrix S.r.l” di Schio.

Fortemente impegnato nel mondo del volontariato, dal 2021 presta servizio per la Caritas diocesana vicentina presso il ricovero notturno per senza tetto “Casa San Martino” di Vicenza.

Grande appassionato di storia, ha scritto vari libri sulla I^ Guerra Mondiale e ha partecipato, quale relatore, a numerose conferenze sul tema.

Ha fondato la Sezione di Vicenza dell’Associazione Nazionale Genieri e Trasmettitori all’interno della quale ha ricoperto il ruolo di Vicepresidente.

È stato inoltre Consigliere della Sezione di Arsiero dell’Associazione Nazionale del Fante e, dal 2015, è Presidente della Sezione di Velo d’Astico dell’Associazione Combattenti e Reduci.

Dal 2021 fa parte del Consiglio Provinciale dell’Associazione Combattenti e Reduci di Vicenza.

È stato insignito della Grande Croce d’Onore dall’Associazione Croce Nera d’Austria.