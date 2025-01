Nuova pericolosissima tendenza su TikTok: la ‘Paracetamol Challenge’, giovani a rischio

Allarme per la “Paracetamol Challenge”: una pericolosa sfida social che mette a rischio la vita dei giovani

Sta destando grande preoccupazione tra operatori sanitari e genitori la nuova sfida social nota come “Paracetamol Challenge”. Partita dagli Stati Uniti, la sfida si sta diffondendo rapidamente sui social network, in particolare TikTok, ed è approdata anche in Europa.

L’obiettivo della sfida è tanto semplice quanto pericoloso: ingerire quante più dosi di paracetamolo possibile per “testare la resistenza” e vedere chi resiste più a lungo in ospedale. Una pratica che ha già provocato vittime, tra cui un bambino di 11 anni negli Stati Uniti.

Le autorità belghe, supportate dai centri antiveleni, hanno lanciato un appello urgente per sensibilizzare scuole, genitori e giovani sui gravi rischi di questa sfida. Il sovradosaggio di paracetamolo, infatti, può causare gravi danni al fegato, portando in alcuni casi alla necessità di un trapianto o addirittura alla morte. Gli effetti collaterali possono includere anche danni ai reni e al cervello.

I sintomi del sovradosaggio

In caso di sovradosaggio di paracetamolo, i sintomi possono variare: nausea, vomito, dolori addominali e, nei casi più gravi, colorazione gialla della pelle. In situazioni di emergenza, è essenziale contattare immediatamente un medico o un centro antiveleni, poiché esiste un antidoto in grado di ridurre la tossicità epatica.

L’appello degli esperti

I medici e le associazioni sanitarie sottolineano i rischi dell’automedicazione e dell’abuso di farmaci da banco, ricordando che il paracetamolo, se assunto in dosi eccessive, può essere letale. France Assos Santé, una delle principali organizzazioni sanitarie francesi, ribadisce: “Anche un farmaco comune come il paracetamolo può essere pericoloso. Il rispetto delle dosi prescritte è fondamentale per evitare conseguenze gravi”.

I genitori e le scuole sono invitati a vigilare sui comportamenti dei giovani e a sensibilizzarli sui rischi di queste sfide estreme, che trovano terreno fertile nei social ma possono trasformarsi in tragedie reali.