NOVENTA – Riparte il teatro: il programma

Domenica 21 novembre 2021 prenderà il via la STAGIONE DI PROSA 2021/22, realizzata in collaborazione con Arteven Circuito Teatrale Regionale. Saranno in scena al Teatro Modernissimo grandi interpreti del panorama nazionale come Corrado Tedeschi, Giulio Scarpati e Sebastiano Somma, accanto ad artisti e compagnie del territorio tra i quali Stivalaccio Teatro, Theama Teatro, il Centro Teatrale Lorenzo Da Ponte e la nostra compagnia Amici del teatro D. Marchesin.

Oltre all’abbonamento è possibile acquistare quest’anno anche un carnet promozionale valido per i primi tre spettacoli che andranno in programmazione alle ore 15.00. Gli spettacoli domenicali di novembre e dicembre saranno dunque sia alle ore 15.00 che in replica alle ore 18.00. Abbonamenti e carnet sono in vendita fino al 21 novembre presso la biglietteria del Teatro Modernissimo nei seguenti giorni e orari: martedì, mercoledì e sabato dalle 10.00 alle 12.30, lunedì, giovedì e venerdì dalle 16.00 alle 19.00.

TEATRO MODERNISSIMO NOVENTA VICENTINA

21 novembre 2021 ore 15:00 e 18:00

Stagione di Prosa: Corrado Tedeschi, Camilla Tedeschi

PARTENZA IN SALITA

28 novembre alle ore 16:00

Teatro Ragazzi: IN VIAGGIO CON IL PICCOLO PRINCIPE

Fondazione Teatro Ragazzi e Giovani

5 dicembre 2021 ore 15:00 e 18:00

Stagione di Prosa: PPTV, Teatro Stabile del Veneto, Giulio Scarpati

IL TEATRO COMICO

12 dicembre 2021 ore 17:00

Stagione di Prosa: Compagnia “La Beffa”

I DUE FUNERALI

19 dicembre 2021 ore 15:00 e 18:00

Stagione di Prosa: Sebastiano Somma, Morgana Forcella

VI PRESENTO MATILDE NERUDA

26 dicembre alle ore 16:00

Teatro Ragazzi: SONATA PER TUBI

Nando e Maila

16 gennaio 2022 ore 17:00

Stagione di Prosa: Anna De Franceschi (Stivalaccio Teatro)

SUPER GINGER

23 gennaio alle ore 16:00

Teatro Ragazzi: HANSEL E GRETEL

Gli Alcuni

6 febbraio 2022 ore 17:00

Stagione di Prosa: Theama Teatro

VELENO A COLAZIONE

20 febbraio 2022 ore 17:00

Stagione di Prosa: Amici del Teatro D. Marchesin

VARIAZIONI ENIGMATICHE

13 marzo 2022 ore 17:00

Stagione di Prosa: Centro Teatrale Lorenzo Da Ponte

CYRANO DE BERGERAC

