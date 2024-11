Noventa – Riapre l’ufficio delle Poste

L’ufficio postale di Noventa Vicentina riaprirà giovedì 21 novembre 2024, al termine dei lavori di ristrutturazione e ammodernamento della sede di Largo Rezzonico, realizzati nell’ambito del progetto “Polis – Casa dei Servizi Digitali”.

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO

CLICCA QUI



I lavori hanno comportato un radicale cambiamento dell’aspetto dell’ufficio, con l’installazione di uno sportello ribassato, pensato per facilitare l’accesso ai servizi della Pubblica Amministrazione, e un restyling completo della sala clienti, che ora è più accogliente grazie all’adozione di nuovi arredi e colori. Inoltre, è stata realizzata una corsia per non vedenti per garantire un servizio inclusivo.

A partire dal 21 novembre, l’ufficio postale di Noventa Vicentina riaprirà con i consueti orari di apertura: dal lunedì al venerdì dalle 8.20 alle 13.45, e il sabato dalle 8.20 alle 12.45.

Per eventuali informazioni o chiarimenti, è possibile contattare Poste Italiane al numero verde 803160 (da rete fissa, attivo dal lunedì al sabato, dalle 8:00 alle 20:00) o al numero 0645263160 (da rete mobile e fissa).

Si fa presente che per motivi legati agli ultimi lavori di trasloco e verifica del corretto funzionamento dell’impianto, il servizio sportello di Noventa non sarà attivo nelle giornate di lunedì 18, martedì 19 e mercoledì 20 novembre. Di conseguenza anche lo sportello mobile sarà definitivamente dismesso.

Poste Italiane ringrazia i cittadini per la pazienza e si scusa per gli eventuali disagi causati durante il periodo di ristrutturazione.